Воронежский аэропорт не возобновит работу раньше 21 декабря

Воронежский аэропорт приостановил работу с 24 февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 3:45. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.