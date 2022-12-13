Воронежские тяжелоатлеты привезли шесть наград из Курска

Милана Третьякова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Первое место в весовой категории до 81 кг занял Эдуард Галстян, который тренируется у Дмитрия Чернышева и Владимира Зубарева (ГБУ ВО СШОР №38). В рывке он поднял штангу весом 120 кг, а в толчке 160 кг, что в сумме составило 280 кг. В результате, Эдуард впервые выполнил норматив мастера спорта России.

Четыре медали завоевали в Курске воспитанники Василия Дмитроченко и Ольги Лукьяновой (ГБУ ВО СШОР №38). Егор Поротиков стал первым в весе до 67 кг. В рывке ему покорилась штанга весом 101 кг, а в толчке 123 кг, в сумме получилось 224 кг. Его товарищ по команде Даниил Горбачёв тоже поднялся на высшую ступень пьедестала в категории до 89 кг. У него результат в рывке 130 кг, в толчке 157 кг, а в сумме 287 кг.

Еще одним золотым медалистом стал Александр Голубятников, выступавший в категории до 96 кг. В рывке он поднял 135 кг, а в толчке 158 кг. В сумме двух упражнений его результат 293 кг. На втором месте оказался Владислав Голубятников (до 61 кг). Его результат в рывке составил 90 кг, а в толчке 107. В сумме он поднял 197 кг и это второй результат. Первым в этой категории стал Михаил Гнучев из Тульской области.

Второе место заняла Милана Третьякова, выступавшая в весе до 55 кг. В рывке ее результат 47 кг, в толчке 55 кг, а в сумме 102 кг. А вот Борис Третьяков в категории до 61 кг остановился в шаге от пьедестала. Его показатели в рывке 78 кг, а в толчке 85, в сумме составили 163 кг (тренер Владимир Зубарев, МБУ СШОР №25).