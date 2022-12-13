В Воронеже до конца декабря снесут еще шесть киосков

В Воронеже продолжают сносить незаконно установленные торговые павильоны. Список киосков, подлежащих демонтажу до конца декабря, накануне дополнили. К 29 планируемым к сносу ранее прибавили еще шесть. Торговые павильоны будут сносить в трех районах: Коминтерновском, Левобережном и Советском.

Адреса торговых павильонов, которые в ближайшее время должны снести:

переулок Политехнический, 16;

Московский проспект, 82;

улица Шишкова, 65;

улица Ленинградская, 55;

Ленинский проспект, 117;

улица Героев Сибиряков, 65.

Напомним, с конца сентября этого года снесенные торговые павильоны городские власти могут сдать их в металлолом, если в течение трех месяцев то, что от них осталось, не заберет владелец. Вырученные деньги пойдут в городской бюджет.