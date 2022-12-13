В Воронеже до конца декабря снесут еще шесть киосков

В Воронеже продолжают сносить незаконно установленные торговые павильоны. Список киосков, подлежащих демонтажу до конца декабря, накануне дополнили. К 29 планируемым к сносу ранее прибавили еще шесть. Торговые павильоны будут сносить в трех районах: Коминтерновском, Левобережном и Советском.
Адреса торговых павильонов, которые в ближайшее время должны снести:
переулок Политехнический, 16;
Московский проспект, 82;
улица Шишкова, 65;
улица Ленинградская, 55;
Ленинский проспект, 117;
улица Героев Сибиряков, 65.
Напомним, с конца сентября этого года снесенные торговые павильоны городские власти могут сдать их в металлолом, если в течение трех месяцев то, что от них осталось, не заберет владелец. Вырученные деньги пойдут в городской бюджет.