Воронежский «Буран» потерпел 12 поражение подряд, его разгромил воскресенский «Химик»

Павел Ткаченко празднует - только что он открыл счет. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

От матча с одним из лидеров – воскресенским «Химиком» - никто пополнения очкового багажа «Бурана» особо и не ожидал. Задача скорее была не допустить разгром. Что ж, и с ней «ураганные» не справились. Дебют у нового главного тренера воронежского клуба Дмитрия Крамаренко получился, мягко говоря, неудачным.

На девятой минуте после четкого розыгрыша большинства Павел Ткаченко практически завел шайбу в ворота «Бурана» - 0:1. Больше в первом периоде шайб команды не забивали.

Во второй 20-минутке в самой ее середине Егор Дугин вроде бы сравнял счет, но тренеры «Химика» потребовали от судей видеопросмотр, рискуя заработать удаление при его неблагоприятном исходе. Однако арбитры посчитали, что наставники гостей правы, и шайбу не засчитали. А вскоре, на 35 минуте Герман Рубцов реализовал еще одно большинство – 0:2.

В третьем периоде счет до разгромного гости довели чуть больше, чем за минуту. В начале 55-й отличился Марк Верба, а на исходе 56-й хлесткий бросок без особого сопротивления удался Глебу Кожемякину – 0:4. Больше счет не менялся.

Честно говоря, за потугами «Бурана» уже тяжело смотреть. Выпускали бы свою молодежь вместо варягов с сомнительной мотивацией. Пусть бы хоть десять шайб «летели», зато было бы понятно – набираются опыта. К чему ведет нынешняя бессмысленная кадровая политика руководства «Бурана», давно бы пора призадуматься тем, кто дает на нее деньги.

Но это лирика. А вот она проза – у «Бурана» по-прежнему 17 очков, «ураганные», похоже, застолбили за собой предпоследнее 25 место в таблице ВХЛ. А впереди матч с «Рязань-ВДВ» тоже в Воронеже. «Летчики» тоже не феерят нынче – 22 место с 28 очками. Но сейчас «Буран», похоже, проигрывает всем. Удастся ли прервать неудачную серию на этот раз, смотрите в ближайшую среду, 14 декабря, матч стартует в 19.00.