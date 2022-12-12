Главным тренером воронежского «Бурана» стал Дмитрий Крамаренко

о назначении сообщили в хоккейном клубе Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Буран".

Новым главным тренером воронежского хоккейного клуба «Буран» стал Дмитрий Крамаренко. Ранее он занимал аналогичные должности в клубах ВХЛ: «Сары-Арка», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Рязань», «Тамбов» и «Тула». О назначении сообщили в пресс-службе «Бурана» в понедельник, 12 декабря.

Крамаренко сменил на посту Анатолия Емелина, который покинул должность по «семейным обстоятельствам» 10 декабря.

Дмитрий Крамаренко воспитанник карагандинской школы хоккея. Он играл на позиции защитника за команды: «Казахмыс», «Иртыш», «Барыс», «Сары-Арка», «Капитан» (Ступино) и другие.

Тренером стал в 2010 году в карагандинской «Сары-Арке». В 2017 году был назначен главным тренером в ХК «Темиртау». С сезона 2017-2018 года тренирует клубы в российских чемпионатах.