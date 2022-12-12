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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 16:36

Воронежец ударил ножом гражданскую жену и сбежал

Пострадавшая попала в больницу с ранением живота
Мария Щербакова
Мужчине грозит 10 лет лишения свободы

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежскую больницу поступила 53-летняя женщина с ножевым ранением в живот. Оказав медпомощь, врачи обратились в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 12 декабря.

Оказалось, что ранил женщину ее гражданский супруг. ЧП произошло в квартире пострадавшей в доме на улице 9 Января. Сожители поссорились, мужчина схватился на кухонный нож. После этого он убежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что 44-летний воронежец ранее был судим за воровство. Мужчина во всем признался. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением.