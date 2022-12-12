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НовостиЭкономика12 декабря 2022 15:55

«Вайлдберриз» построит логистический центр под Воронежем за 11,2 млрд рублей

Реализация проекта начнется в феврале следующего года
Мария Щербакова
На предприятии создадут 7 тыс. рабочих мест

На предприятии создадут 7 тыс. рабочих мест

Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

ООО «Вайлдберриз» планирует инвестировать в Воронежскую область 11,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве распределительного логистического центра в Новоусманском районе. Этот вопрос губернатор Александр Гусев обсудил в Москве с гендиректором компании Татьяной Бакальчук в понедельник, 12 декабря. Они подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Проект реализуют в две очереди. Во время каждой построят по 75 тыс. кв. м. Будет создано около 7 тыс. рабочих мест.

По словам Татьяны Бакальчук, строительство первой очереди будет проходить с февраля по сентябрь следующего года.

При помощи логистического центра власти планируют повысить инвестиционную привлекательность региона в отрасли оптово-розничной торговли, а также увеличить налогооблагаемую базу бюджета области.