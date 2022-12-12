Жильцы тащат хлам: воронежские УК рассказали, как проходит расчистка подвалов

УК назвали претензии чиновников устаревшими Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

Воронежские УК прокомментировали сообщение городской администрации о захламленных подвалах. В пресс-центре ЖКХ уверяют, что информация, которую управы районов предоставили мэрии несколько устарела. Подробности выяснила «Комсомолка».

Ранее по поручению городских властей управы обследовали подвалы многоэтажек, которые могут использоваться как временное укрытие.

Чиновники отчитались, что в некоторых домах УК не убрали хлам из подвалом, не восставили освещение и не устранили утечки на инженерных сетях. На сайте горадминистрации опубликовали список адресов, а информацию о нарушениях передали в Госжилинспекцию.

Теперь же в пресс-центре ЖКХ рассказали, что многие указанные подвалы уже убраны, о чем свидетельствуют фотографии.

- Многие адреса, отмеченные как неубранные, мы убирали. Единственное, по этим домам не успели предоставить фотоотчет в управу района. Да, в работе еще остаются подвальные помещения и мы стараемся отработать их максимально быстро, - заверили в УК Железнодорожного района.

Кроме того, в некоторых домах из списка подвалов вообще нет. В отдельных случаях Управы перепутали обслуживающие организации.

- В списке есть дома, которые мы не обслуживаем. Например, Кирова, 2 – здание Воронежской областной Думы. Почему там захламлены подвалы мы не знаем. Зданием мы не управляем. Еще несколько домов обслуживают другие УК, но их почему-то приписали нам, - пояснили в УК Ленинского района.

В целом, по данным коммунальщиков, в сентябре вывезли 351,5 кубометра мусора, в октябре – 813, а в ноябре 1 120.

- В каждом из 22 многоквартирных домов, подвалы которых были официально отмечены, как не приведенные в порядок, мы проводили уборку и весь хлам вывезли. Результаты уборки фиксировали на фото, которые и предоставили управе района, - рассказали в УК Левобережного района. - Только 4 подвала из списка на данный момент залиты стоками по причине засора на уличной канализационной сети. Информацию об этом мы направили владельцу сетей - «РВК-Воронеж». Как только будут прочищены колодцы и магистральная канализация, мы сможет провести дезинфекцию подвалов этих 4 домов и полную их очистку.

При этом в УК отмечают, что уже после проведенных работ жильцы дома успевают снова захламить подвалы.

Жильцы не хотят расставаться с хламом из подвалов Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

- Из 21 многоквартирного дома, 12 зданий бесподвальные. То есть чистить там нечего, однако они тоже есть в списке. Три многоэтажки мы вынуждены убирать повторно, так как жители уже снова натаскали туда мусор. На этой неделе эти подвалы будут повторно очищены, - рассказали в УК Центрального района. - В основном жители реагируют на нашу работу с пониманием, но не все готовы принять тот факт, что для уборки подвала требуется время и что это тяжелый труд. Нашим сотрудникам приходится на своих плечах выносить старые, неработающие холодильники, стиральные машины, ванны, кресла, диваны. А на ул. Володарского, д. 40 вообще была история: днем мы убрали мусор из подвала, не успели закончить и оставили его у подъезда, чтобы в конце следующего дня заказать спецтехнику уже на весь объем хлама и не платить дважды за полупустой КамАЗ. А ночью один из жильцов затащил часть вынесенных отходов обратно в подвал со словами: «Я копил эти вещи годами».

В УК отмечают, что работа по расчистке подвалов на этом не заканчивается. Коммунальщики намерены продолжить ее в декабре.