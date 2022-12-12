Молодой водитель застрял на трассе в Воронежской области, проколов два колеса

20-летний парень попал в беду на дороге Ольховатка-Старая Калитва в Верхнемамонском районе. Он проколол два колеса на автомобиле «Газель», а самостоятельно поменять их не смог. Припаркованный на обочине автомобиль заметили сотрудники Госавтоинспекции. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 12 декабря.

Водитель рассказал, что ехал из Россоши, когда прокололись колеса. При этом у парня не получилось открутить болты с дисков, чтобы провести ремонт. Госавтоинспекторы помогли молодому человека – открутили болты и заменили поврежденные колеса на запасные. После этого водитель продолжил свой путь.