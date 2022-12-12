Жители воронежского села получили от властей дорогу, по которой нельзя ни пройти ни проехать

Общественники обратились в прокуратуру Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Жители микрорайона «Гора» в поселке Ольховатка вынуждены ходить по дороге из булыжников, которые достигают 25 см в длину. Такой «подарок» им сделали местные власти. Подробности рассказала газета «Новости Воронежа» в понедельник, 12 декабря.

Как пояснили в издании, в этом году в микрорайоне за бюджетный счет заменили сети водопровода и оборудовали новые колодцы. Переложили 10 км. труб. Однако после ремонта дорога, которая и без того была не самой удобной, стала практически непроходимой. Осенью во время дождей ни скорая помощь, ни ассенизаторская машина не могли проехать. Местные жители подали жалобы во всевозможные инстанции. В итоге желаемого они добились – дорогу отсыпали, но лучше от этого никому не стало. По огромным булыжникам невозможно ни пройти ни проехать.

Общероссийской народный фронт обратился в региональную прокуратуру с требованием провести проверку. Кроме того, в проблеме разбирается областная Контрольно-счетная палата.