Публикация в социальной сети обошлась жителю Воронежской области в 30 тыс. рублей

Парень разместил фотографию с текстом в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пост в социальной сети 20-летнему жителю Поворино придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Полиция усмотрела в публикации дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 12 декабря.

Как пояснили в ведомстве, на своей странице парень разместил фотографию, наложив на нее текст. В отношении него возбудили административное дело по ч.1. ст.20.3.3. Материалы передали в Поворинский районный суд. Там парня признали виновным.