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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:18

Публикация в социальной сети обошлась жителю Воронежской области в 30 тыс. рублей

Парня признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ
Мария Щербакова
Парень разместил фотографию с текстом в соцсети

Парень разместил фотографию с текстом в соцсети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пост в социальной сети 20-летнему жителю Поворино придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Полиция усмотрела в публикации дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 12 декабря.

Как пояснили в ведомстве, на своей странице парень разместил фотографию, наложив на нее текст. В отношении него возбудили административное дело по ч.1. ст.20.3.3. Материалы передали в Поворинский районный суд. Там парня признали виновным.