Из-за дождя толщина льда на воронежском водохранилище уменьшилась

Карта спасателей

Днем, 12 декабря, спасатели поделились актуальной ледовой обстановкой на воронежском водохранилище. В минувшие выходные на улице потеплело, да еще и лил дождь. Это значительно повлияло на обстановку.

В среднем толщина льда по данным городской службы спасения составляет 17-18 см по всей акватории. Однако на Адмиралтейской площади он стал тоньше на 3-5 см, чем два дня назад.

- Промоины у опор мостов, по руслу реки вдоль правого берега и в районе теплоэлектроцентрали затянуты более тонким льдом! Просим воронежцев воздержаться от выхода на него и учитывать результаты замеров, если все-таки решили отправиться на водоем, - предупредили спасатели.