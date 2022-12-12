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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:42

Из-за дождя толщина льда на воронежском водохранилище уменьшилась

Спасатели просят горожан воздержаться от выхода на него
Евгения ФРОЛОВА
Карта спасателей

Карта спасателей

Днем, 12 декабря, спасатели поделились актуальной ледовой обстановкой на воронежском водохранилище. В минувшие выходные на улице потеплело, да еще и лил дождь. Это значительно повлияло на обстановку.

В среднем толщина льда по данным городской службы спасения составляет 17-18 см по всей акватории. Однако на Адмиралтейской площади он стал тоньше на 3-5 см, чем два дня назад.

- Промоины у опор мостов, по руслу реки вдоль правого берега и в районе теплоэлектроцентрали затянуты более тонким льдом! Просим воронежцев воздержаться от выхода на него и учитывать результаты замеров, если все-таки решили отправиться на водоем, - предупредили спасатели.