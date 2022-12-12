Воронежцев просят помочь следствию в поисках двух мошенников

Мужчины находятся в федеральном розыске Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Следователи просят воронежцев помочь в поисках двух бывших сотрудников юридических форм, которые находятся в федеральном розыске. Мужчин подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 12 декабря.

Как рассказали в ведомстве, преступная группа работала в регионе с 2016 по 2020 год. Мужчины арендовали несколько офисов в Воронеже, в которых якобы оказывали юридические услуги. По факту же деньги клиентов попросту похищали, используя реквизиты различных юрлиц. В числе пострадавших инвалиды и пожилые люди. В общей сложности воронежцев обманули на 30 млн рублей.

Под уголовное дело попали 13 человек. Двое из них сейчас в бегах: Горюхин Дмитрий Владимирович, 18.10.1986 г.р., уроженец г. Балашиха Московской области, и Рясков Александр Геннадьевич, 04.03.1992 г.р., уроженец пос. Новохоперский Новохоперского района Воронежской области.

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Воронежцев просят оказать содействие в поисках Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Всех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемых, просят сообщить ее по телефонам: 8-999-435-98-07, 8 (473) 269-81-40 или 02. Ведомство гарантирует конфиденциальность.