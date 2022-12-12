В Воронеже на рабочей неделе оттепель сменится легким морозом

В ближайшие сутки будет идти то снег, то дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Пока по-настоящему зимней она пока не будет. Сперва продолжится влияние теплого циклона, днем будет снег вперемежку с дождем с температурой около нуля. Потом ненадолго выглянет солнце, и будет небольшой морозец.

Во вторник, 13 декабря, ночью будет сильный юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с и +1 градус, пойдет снег с дождем. Днем температура не изменится. Ветер тоже не ослабнет. А снег с дождем усилится.

Ночью в среду, 14 декабря, непогода не утихнет, как и ветер. При этом подморозит – до -3 градусов. Днем юго-восточный ветер сменится на западный. И он будет более слабым – порывы не более 13 м/c. Температура будет в районе -1 градуса. А сильный снег продолжится.

В четверг, 15 декабря, ночью ветер снова изменится – на этот раз на юго-западный. Он будет еще более слабым, чем два его предшественника – не более 8 м/c. Будет пасмурно при -6 градусах, снег прекратится. Днем подует южный ветер (возможны порывы до 11-12 м/c), столбик термометра поднимется до -2, из-за облаков выглянет солнце.

В ночь на пятницу, 16 декабря, cнова будет пасмурно при -4 градусах. Днем температура повысится до -1. Пойдет небольшой снег.