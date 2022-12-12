Воронежские автобусы в Новому году украсят детскими рисунками

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Воронежский перевозчик в преддверии Нового года объявил конкурс детского рисунка. Работы победителей нанесут на борта автобусов. Как сообщили в компании, традицию ввели в 2021 году накануне празднования Дня Победы 9 Мая. Тогда в конкурсе приняли участие около 300 человек.

По условиям новогоднего конкурса, в нем могут принять участие юные воронежцы в возрасте от 5 до 17 лет включительно. Жюри выберет 9 победителей, картины которых к празднику украсят задние борта автобусов автопредприятия. Всего планируется разрисовать девять машин, по одному рисунку на каждый.

Подробные условия конкурса и бланк заявки на участие можно найти в группе транспортной компании в соцсети «Вконтакте».

Заявки принимаются до 16 декабря включительно на электронную почту: atp36press@mail.ru.