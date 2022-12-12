Губернатор ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире

На актуальные вопросы губернатор ответит в прямом эфире Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире в среду, 14 декабря. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Эфир будет проходить в официальных пабликах регионального правительства в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 14.00. Все желающие могут оставить свои вопросы в комментариях к посту. Ответы на самые актуальные озвучат во время прямого эфира.

Напомним, ранее на вопросы горожан ответил мэр Вадим Кстенин. Он рассказал про городской бюджет, развитие общественных пространств и расселение ветхих и аварийных домов. Подробнее об этом читайте здесь.