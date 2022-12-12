Воронежец попал под уголовную статью за повторное вождение в нетрезвом виде

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В ноябре в Воронеже полицейские остановили автомобиль «Деу Нексия», за рулем которого находится 35-летний местный житель. Правоохранители заподозрили, что мужчина изрядно принял на грудь, по запаху и невнятной речи.

В присутствии понятых водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Он согласился. Алкотестер показал результат - 0,811 мг/л. При проверке по базам оказалось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В июне 2020 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей, и он был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Несмотря на это, мужчина снова сел за руль нетрезвым.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.