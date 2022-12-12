Воронежский драмтеатр поставил спектакль о ток-шоу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 декабря в театре драмы покажут премьеру. Комедию «Птичье молоко» по пьесе Ульяны Гицаревой поставила Оксана Погребняк. Спектакль появился в результате осенней лаборатории современной драматургии СИТО#6 – именно за этот эскиз было отдано больше всего голосов, чтобы он появился в репертуаре театра. Это история одного ток-шоу в восьми сценах, двух песнях и двух снах.

Фабула такова: 75-летняя героиня вдруг понимает, что жизнь прошла, а рядом только еще более старая подруга, с которой они коротают время за чаем с коробкой любимых конфет «Птичье молоко». Ей хочется прожить остаток времени со смыслом. И она отправляется на столичное ток-шоу, где продюсеры под восторженные аплодисменты зрителей состряпают ей «глянцевое счастье».

Драматург Ульяна Гицарева уверена, что счастья можно найти в любом моменте здесь и сейчас.

- Сегодня каждая женщина стремится быть реализованной – кто-то через создание семьи, а кто-то через работу, хобби, карьеру, а кому-то удается совмещать и то, и то. И быть не замужем – не стыдно. Ведь каждый счастлив по-своему, каждый совершает в своей жизни выбор, и нужно этот выбор уважать. И быть в одиночестве – это не значит быть несчастным. Иногда можно быть в окружении близких людей, которые очень далеки от тебя. Главное - найти возможность и способ общения друг с другом, - считает режиссер Оксана Погребняк.

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