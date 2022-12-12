В Воронеже женщина перевела лже-работодателю свыше 300 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На уловку мошенников попала 58-летняя жительница Воронежа. Женщина перевела 370 тысяч рублей лже-работодателю. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 12 декабря.

Потерпевшая пояснила, что ранее в интернете она разместила объявление о поиске работы по уходу за больным человеком. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и представился сыном пожилой женщины, за которой она ранее ухаживала. Человек на другом конце провода убедил ее, что с его расчетного счета продолжают списываться денежные средства якобы на банковский счет собеседницы в качестве оплаты за прежние услуги. Он потребовал вернуть ему деньги.

Поверив, женщина перевела злоумышленнику 170 тысяч рублей. Он не успокоился. И убедил ее для защиты денег оформить потребительский кредит и перевести на счет «безопасной» банковской ячейки. Введенная в заблуждение женщина так и сделала. Еще 200 тысяч рублей ушли на указанные ей реквизиты. Естественно, после этого связь с бывшим лже-работодателем прервалась. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.