Воронежцы рассказали об отношениях между людьми разных вероисповеданий в регионе

В свете сегодняшних событий на Украине с притеснением православных людей, институт общественного мнения «Квалитас» провел актуальный опрос. У жителей Воронежской области спросили, каковы, на их взгляд, отношения между людьми разных вероисповеданий в населенном пункте, в котором вы живете?

Оказалось, что 9 из 10 человек указывают на нормальные, бесконфликтные, а то и доброжелательные взаимоотношения. То есть 90% жителей Воронежской области позитивно оценивают сложившиеся отношения между представителями различных религий.

При этом чуть больше 4% жителей региона придерживаются альтернативной точки зрения. Они называют эти отношения напряженными, конфликтными, а то и взрывоопасными.

Еще около 5% опрошенных не смогли дать содержательный ответ на поставленный вопрос.