На ремонт воронежской райбольницы выделили 11,5 млн рублей

Стационар Богучарской районной больницы на проспекте 50-летия Победы,2 отремонтируют за 11,5 млн рублей. Такова начальная максимальная цена двух контрактов. Власти приступили к поиску подрядчика в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Первый контракт предполагает капремонт инженерных сетей помещений лаборатории. Подрядчику предстоит сделать вентиляцию, трубопровод горячего и холодного водоснабжения, водоотвод и канализацию, отопление, а также установить охранную и пожарную сигнализации.

В рамках второго контракта запланирован капремонт системы канализации. Победитель аукциона должен будет провести демонтажные работы, а затем отремонтировать систему водоотведения.

Работы по обоим контрактам завершатся до 30 июня 2023 года. Заявки на участие в тендерах принимают до 20 декабря, а подрядчика определят уже 22 декабря.