Волейболистки «Воронежа» дома дважды проиграли «Брянску

Пока волейболистки "Воронежа" в этом сезоне не выиграли ни разу. Фото: cspsk-vrn.ru

Женский волейбольный клуб «Воронеж» пока крайне неудачно выступает в Высшей лиге «Б» в зоне «Центр». Очередные матчи наши спортсменки проводили дома, однако знакомый спортзал и поддержка болельщиков, пусть и немногочисленных, не помогли.

В первом матче в стартовой партии подопечные Левона Джагиняна проиграли гостям 15:25. Во втором сете завязалась борьба. Воронежские волейболистки в итоге уступили всего три мяча, а заключительную третью партию проиграли со счетом 18:25.

Вторая игра сложилась еще хуже. По большому счету борьбы не получилось ни в одной партии. Стартовая вообще завершилась разгромом – 15:25, во второй воронежские волейболистки смогли набрать 18 очков, а в третьей – 17.

Волейбольный клуб «Воронеж» всего с одним очком в копилке по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице. Следующие игры наши спортсменки проведут 24 и 25 декабря в Брянске.