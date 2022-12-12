В воронежские облбольницы закупят более 30 реанимационных аппаратов для новорожденных

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В две областных больницы поступят новые реанимационные аппараты для новорожденных. Об этом 12 декабря в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что закупка оборудования им согласована. 31 современная реанимационная система для новорожденных обойдется в 120 млн рублей.

Аппараты помогают равномерно излучать тепло для детей. С помощью них врачи могут создать инкубатор для развития и роста малышей с экстремально низким весом, проводить интенсивную терапию недоношенным и младенцам в тяжелом и критическом состоянии.

Новые системы получат областная детская больница №1 и областная клиническая больница №1.