«Отстаивает интересы простых тружеников и дает им надежду»: газета Воронежского обкома КПРФ отметила 30-летие

Торжество прошло в уютной домашней обстановке. Фото: Светлана РОМАНОВА

В минувшие выходные газета Воронежского обкома КПРФ «За возрождение» отметила знаковый юбилей. 10 декабря исполнилось ровно 30 лет со дня выхода первого номера издания. По этому случаю в региональном отделении партии собрались люди, чьи жизни так или иначе оказались связаны с газетой. Торжество прошло в уютной домашней обстановке с добрыми воспоминаниями, поздравлениями и музыкальными номерами.

Какой же праздник без торта! Фото: Светлана РОМАНОВА

«ЛУЧИК СВЕТА В ГНЕТУЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ»

Так, первый секретарь обкома КПРФ и нынешний главный редактор «За возрождение» Андрей Рогатнев поделился с товарищами историей своего знакомства с газетой. В далеком 1993 году коммунистическое печатное издание показалось ему лучиком света в темной, гнетущей обстановке «новой» России.

- Это был ясный морозный день начала марта. Остановка «Димитрова». Газетный киоск. Покупаю «Советскую Россию», «Коммуну», газету «День» и вдруг замечаю на витрине скромную «Возрождение» с вызывающим по тем временам своей смелостью девизом: «Отечество, народовластие, социализм!». Кто знал тогда, что киоскер на свой страх и риск положила на витрину газету воронежских коммунистов! Материалы этого номера как раз и рассказывали о рождении новой коммунистической партии, продолжающей традиции коммунистического движения в нашей стране, о неповторимом духе воссоздания сильной, идущей с самых низов организации неравнодушных, искренних и честных людей. Благодаря газете многое увиделось в ином, отличном от официоза ельцинской власти свете, - вспомнил Андрей Иванович. - С тех пор «За возрождение», с которой меня связывают годы дружбы и сотрудничества, а теперь еще и ко многому обязывающая должность редактора - постоянный спутник в моей жизни и жизни моей семьи.

Андрей Рогатнев. Фото: Светлана РОМАНОВА

«ОБЪЕДИНЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СТРАНОЙ»

Руслан Гостев руководил газетой почти 16 лет. Он занимал должность главного редактора с 1992 по 2008 год. Этот временной период был крайне богат на общественно-политические события.

- Развал великой страны, бессовестное ограбление и унижение простого народа и вместе с тем сопротивление беспределу псевдореформаторов, борьба за восстановление подлинного народовластия. Все это проходило через газету, осмысливалось на ее страницах и требовало от немногочисленных сотрудников «За возрождение» максимальной активности, предельного творческого напряжения. Отдельно хочется сказать о коллективе, многие годы трудившемся над выпусками. Это были люди советской закалки, обладающие особой остротой восприятия происходящих событий. Всех нас объединяла высокая ответственность перед страной, народом, нашим будущим.

Руслан Георгиевич отметил, что ему неоднократно приходилось решать много организационных, финансовых вопросов, защищать от давления властей газету и своих сотрудников, предотвращать судебные разбирательства.

- Наши недруги-антикоммунисты предрекали падение авторитета партии с уходом старших поколений. И тем более они были уверены, что станет невозможным выпуск коммунистической газеты - ведь ее создавали люди немолодого возраста. Но в КПРФ с каждым годом приходит все больше молодых людей, и они смело берутся за самые трудные участки работы, - добавил Руслан Гостев.

В зале собрались люди, чьи жизни так или иначе оказались связаны с газетой. Фото: Светлана РОМАНОВА

«ВОЮЕТ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ»

Присоединился к поздравлениям и председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, имущественным и земельным отношениям, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

- Редколлегия держит руку на пульсе жизни Воронежа и области. На страницах газеты можно найти мнения маститых ученых и рядовых коммунистов, глубокую аналитику, подборку новостей, репортажи. Газета «За Возрождение» отстаивает интересы простых тружеников, воюет с несправедливостью, дает надежду тысячам читателей. От всей души желаю крепкого здоровья, творческих успехов, коммунистического задора и благодарных читателей, - заключил Сергей Анатольевич.

ОРДЕНОНОСНАЯ ГАЗЕТА

Кстати, в ходе V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ газете «За возрождение» вручили орден «За заслуги перед партией». Воронежское издание стало первым среди региональных, которое получило партийную награду. Андрею Рогатневу ее лично вручил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.