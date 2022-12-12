Воронежские пловцы завоевали четыре медали на международных соревнованиях «Игры Дружбы»

Воронежские пловцы на турнире в Казани заняли пятое место в командном зачете. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани во Дворце водных видов спорта завершились всероссийские соревнования «Юность России». Они проходили в рамках третьего этапа международных соревнований «Игры Дружбы». Участвовали в турнире самые юные спортсмены из десяти стран (юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет). В течение трех дней они соревновались в 25-метровом бассейне и разыграли 33 комплекта наград

Юные воронежские спортсмены поддержали юниоров, которые показали высокие результаты на втором этапе «Игр Дружбы», проходившем в ноябре. На минувшем старте в Казани наши пловцы завоевали четыре медали.

- Второй на дистанции 100 м брассом стала Алиса Шамаева (тренер С. Кузнецова, СШОР № 1, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Она всего 0,02 секунды уступила победительнице Кристине Кусковой из Санкт-Петербурга. Также серебро на счету Екатерины Быкановой (тренер А. Кривошеева, СШ №12), выступавшая на дистанции 400 м вольным стилем. Ее результат 4 минуты 28,63 секунды. Победила еще одна представительница Санкт-Петербурга Ева Колпак — 4 минуты 22.60 секунды. Две бронзы на счету Евгении Садовниковой (тренер Р. Корчагин, Верхнехавская ДЮСШ). Она замкнула тройку сильнейших на дистанциях 100 м баттерфляй с результатом 1 минута 04,55 секунды и на стометровке комплексным плаванием. Сборная нашей области заняла пятое место среди более 50 команд со всей страны.