Воронежцы объяснили, почему не держат у себя домашних животных

Специалисты института общественного мнения «Квалитас» в ходе опроса выяснили, что домашних животных не держат 38% опрошенных жителей Воронежской области. У респондентов поинтересовались, по какой причине они не заводят кошек, собак или попугая с черепашкой.

34% респондентов аргументировали свой отказ от питомцев тем, что у них нет времени за ними ухаживать. Кстати, в 2017-м на это жаловались 20% жителей региона. 13% признались в том, что у них нет подходящих жилищных условий. В 2017-м проблему с жильем отмечали 29% человек.

Третий по популярности ответ набрал 9% голосов. Воронежцы сказали, что им жалко в неволе содержать домашних животных. О том, что их родственники против питомцев, сказали 3% респондентов. И 7% граждан посетовали, что у них не хватит денег на содержание животных. Также 7% заявили о желании купить какое-нибудь животное себе домой. И лишь 3% опрошенных сказали, что они не любят животных.

Кроме того, респонденты говорили: умерло «животное – не готовы заводить новое» (18 чел.), «аллергия» (14 чел.), «по возрасту» (10 чел.), «нет желания» (8 чел.). Некоторые утверждали, что обожают животных, но только не у себя дома, другие считали препятствием появление в семье маленького ребенка, а у третьих в доме много цветов, которые могут пострадать от домашних животных.