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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:57

Воронежская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции 12 декабря

На ней регулярно зажигают тематические подсветки в честь какого-либо события или праздника
Евгения ФРОЛОВА
Фото воронежского филиала РТРС

Фото воронежского филиала РТРС

Фото: Предоставлено "КП"

В понедельник, 12 декабря 2022 года, на воронежской телебашне загорится праздничная иллюминация в День Конституции РФ. Об этом рассказали в пресс-службе воронежского филиала РТРС.

Жители столицы Черноземья смогут увидеть архитектурно-художественную подсветку в цветах триколора на телебашне

К акции вместе с Воронежем присоединятся и другие города. Так, праздничная подсветка появится на башнях РТРС в Белгороде, Пензе, Перми, Саратове, Грозном и других российских городах.

Напомним, российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником. Башни РТРС регулярно включают тематические подсветки в честь какого-либо события или праздника.