Жители Воронежской области снова начали умирать от коронавируса: три смерти за сутки

Коронавирус после долгого перерыва снова уносит жизни наших земляков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи опубликовали данные по суточной заболеваемости коронавирусом. Впервые за восемь дней есть смерти. На утро понедельника, 12 декабря, от последствий этой опасной заразы умерли три наших земляка. При том, что до этого летальных случаев не было больше недели. В последний раз о смертях людей из нашей области сообщали утром 4 декабря – тогда жертв ковида было две. Всего за время пандемии в мир иной ушли уже 8 597 наших земляков.

В то же время число заболеваний за сутки по-прежнему невелико – 89, в больницы попал 31 из заразившихся. Для сравнения: на утро 11 декабря специалисты Роспотребнадзора сообщали о 92 подхвативших ковид, 36 из них были госпитализированы. Случаев заболеваний вроде бы немного, но каждый третий из них - тяжелый. Это тоже настораживает.

Выздоровели за сутки 87 человек. Это почти столько же, сколько на утро 11 декабря, тогда ковид победили 86 наших земляков.