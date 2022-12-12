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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:30

Синоптики продлили предупреждение по гололеду в Воронежской области

Скользкие дороги обещают до завтрашнего утра
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Опасное природное явление – гололед - продержится в Воронежской области до утра вторника, 13 декабря. Это следует из данных прогностической карты ЦФО. Она все также окрашена в желтый цвет – уровень опасности продлили еще на сутки.

Но не только о гололеде предупреждают воронежцев синоптики. До 6 утра 13 декабря будет ветрено. Местами порывы могут достигать 15-20 м\с.

А, кроме того, в течение понедельника местами по региону происходит налипание мокрого снега.