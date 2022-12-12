В Воронеже «Ниссан» сбил 62-летнего мужчину

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 11 декабря в 18:35 в Воронеже. «Ниссан Ноте» на улице 60 Армии сбил переходившего дорогу 62-летнего местного жителя. Мужчина попал в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Водитель на «Ниссане» ехал со стороны улицы Генерала Лизюкова в сторону улицы Владимира Невского. У дома № 29 по улице 60 Армии он совершил наезд на пешехода. Мужчина в это время переходил проезжую часть перпендикулярно справа налево вне пешеходного перехода.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.