Ночью в Воронеже горели пять дачных домов

Фото - ГУ МЧС по региону

Сообщение о пожаре на улице Казакова в Центральном районе Воронежа поступило спасателям в 00:51 12 декабря. На место оперативно выехали 46 человек на 12 единицах техники. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Огонь удалось ликвидировать лишь в 03:00. По счастью, никто из людей не пострадал. Но повреждены были пять дачных домов на общей площади 70 кв. м. и гараж 6х20м.

Ранее, в начале ноября в СНТ «Мичуринец» на улице Садовая в Воронеже полыхал дачный дом. Спасателям также пришлось тушить его ночью, в 02:32.

В МЧС напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните «112» или «101».