За поцелуй со школьницей 24-летнего парня осудили в Воронежской области

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Кантемировский райсуд Воронежской области осудил 24-летнего жителя Кантемировки за поцелуй с 14-летней школьницей. Молодого человека приговорили к 480 часам обязательных работ. Об этом рассказали в суде.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Было установлено, что пьяный парень и школьница находились в доме знакомого в компании друзей. Подсудимый знал о возрасте потерпевшей, но поцеловал последнюю в губы и потрогал рукой за грудь через одежду. Суд постановил, что тем самым молодой человек «пробуждал у малолетней потерпевшей нездоровый сексуальный интерес, а также оказывал развращающее отрицательное влияние на ее нравственное и физическое воспитание».

В результате потерпевшей был причинен моральный вред. Парня признали виновным в развратных действиях по ч.2 ст. 135 УК РФ. Однако он получил более мягкое наказание, чем предусмотрено за преступление по ст. 64 УК РФ. Теперь ему придётся отработать 480 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.