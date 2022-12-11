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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 18:27

Прокуратура начала проверку по поводу пожара в центре Воронежа, где погиб мужчина

Огонь тушили больше часа
Юрий КОЗЛОВ
принтскрин с кадра видео пожара.

принтскрин с кадра видео пожара.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Сотрудники прокуратуры Центрального района Воронежа организовали проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства возникновения пожара в доме № 36А на улице Березовая Роща. Если будут основания, эта процедура может закончиться возбуждением уголовного дела.

Напомним, квартира на восьмом этаже в одном их подъездов большого дома загорелась около 17.40. Специалисты МЧС помогли выйти на улице 26 жильцам, на 12 из них пришлось надеть маски. Пожар потушили в 18.53. В сгоревшей квартире обнаружили труп мужчины. Его личность, как и причину возгорания, сейчас устанавливают.