Прокуратура начала проверку по поводу пожара в центре Воронежа, где погиб мужчина

принтскрин с кадра видео пожара.
Фото: "Мой и твой Воронеж".
Сотрудники прокуратуры Центрального района Воронежа организовали проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства возникновения пожара в доме № 36А на улице Березовая Роща. Если будут основания, эта процедура может закончиться возбуждением уголовного дела.
Напомним, квартира на восьмом этаже в одном их подъездов большого дома загорелась около 17.40. Специалисты МЧС помогли выйти на улице 26 жильцам, на 12 из них пришлось надеть маски. Пожар потушили в 18.53. В сгоревшей квартире обнаружили труп мужчины. Его личность, как и причину возгорания, сейчас устанавливают.