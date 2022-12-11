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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 16:47

В центре Воронежа сгорела квартира многоэтажного дома, погиб мужчина

Причину пожара сейчас устанавливают
Юрий КОЗЛОВ
Кадр с видео с места пожара.

Кадр с видео с места пожара.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 11 декабря, около 17.40 загорелась квартира на восьмом этаже дома № 36А на улице Березовая Роща Центрального района. В 17.41 о ЧП сообщили в дежурную часть МЧС.

Когда десять расчетов пожарной охраны приехали к дому, они увидели, что подъезд, где горела квартира, был сильно задымлен. Жильцы высовывались из окон и кричали о помощи. Специалисты МЧС эвакуировали 26 человек, на 12 из них пришлось надеть маски.

Пожар ликвидировали в 18.53. В сгоревшей квартире площадью 30 квадратных метров обнаружили труп мужчины. Личность погибшего, как и причину возгорания, устанавливают.