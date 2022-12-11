Воронежские ушуисты завоевали 17 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях

Юные воронежские ушуисты стали одними из героев соревнований. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве прошли Кубок России и всероссийские соревнования по ушу. В них участвовали 249 спортсменов из 43 регионов страны. За медали спортсмены боролись в двух дисциплинах: ушу-таолу (показательные выступления) и ушу-саньда (поединки). Успешно на обоих турнирах выступили воронежские спортсмены. Они завоевали 17 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Во всероссийских соревнованиях по ушу-таолу на пьедестал поднялись:

Леонид Ласточкин — золото и серебро;

Кирилл Плотников — золото и бронза;

Ирина Савостьянова, Гордей Фалеев и Маргарита Загоруйко – по два серебра;

Алена Сувакина и Анна Голигорова – по одному серебру;

Александр Воробьев — бронза.

Также в Москве отличились и воронежские мастера саньда. Дмитрий Трубин завоевал бронзу на Кубке России. Еще несколько человек поднялись на пьедестал всероссийского турнира. Дмитрий Зверев и Анастасия Котова стали победителями, а Олеся Титова взяла серебро.