Воронежские борцы взяли три медали на всероссийском турнире

Воронежцы собрали на всероссийском турнире в Краснодаре полный комплект медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Краснодаре завершился всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного мастера спорта Бесика Кудухова. Воронеж на нем представляли трое борцов. Все они вернулись домой с медалями.

- Золото завоевал Александр Гришин в весовой категории до 125 килограммов. Он провел четыре схватки и во всех победил. В финале Гришин встретился с Хабибом Давудгаджиевым из Дагестана и выиграл очень уверенно. Второе место в весе до 79 килограммов занял Салават Умалатов. Четыре схватки он выиграл и вышел в финал. Но в решающем поединке воронежец не смог побороть Али Цокаева из Ингушетии. Бронзу завоевал Егор Бельских, который выступал в категории до 92 кг. После трех побед он уступил в полуфинале и смог побороться лишь за третье место. В этой схватке наш спортсмен победил, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.