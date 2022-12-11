Воронежские батутисты завоевали пять медалей всероссийских соревнований

Медали завоевали трое воронежских спортсменов. Фото: cspsk-vrn.ru

В Иваново завершились традиционные всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти Героя СССР С.М. Люлина. За медали на них боролись 250 спортсменов из десяти регионов. Воронежские спортсмены принимают участие в этом турнире ежегодно и показывают достойные результаты. Здорово они выступили и на этот раз. Наши батутисты завоевали на турнире пять медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Одним из героев турнира стал Дмитрий Бигдаш. Он завоевал два золота в индивидуальных прыжках и в синхронных, где выступал со спортсменом из Омской области Никитой Голосовым. А среди мальчиков 9-10 лет победил Богдан Кочнев. На его счету золото в синхронных прыжках в паре с Захаром Лакизой из Ростова-на-Дону.

Среди мужчин серебро завоевал Денис Стецко. Он стал вторым в синхронных прыжках в паре с ивановским спортсменом Владимиром Асташкиным. Также вторым стал Александр Чиков, выступавший в индивидуальных прыжках среди юношей 13-14 лет.

Победители и призеры являются воспитанниками Ульяны Дубровских, Андрея Пахомова и Аллы Тарасовой.

Все восемь спортсменов из Воронежской области выступили на соревнованиях достойно, большинство из них дошли, как минимум, до полуфинала.