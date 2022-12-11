В Воронеже студент, желая сэкономить на такси, лишился 50 тысяч рублей

За помощью к полицейским обратился 32-летний житель Курской области. Молодой человек учится в вузе в Воронеже. Он собирался поехать на выходные домой в Железногорск. И решил воспользоваться услугами сайта «попутчиков».

Студент начал оформлять заказ. Ему пришло уведомление, что водитель в ближайшее время свяжется с ним, чтобы обговорить условия поездки. Из последующего разговора студент узнал, что за ним приедет отечественный автомобиль. А через некоторое время на абонентский номер сотового телефона в мессенджере пришло сообщение от водителя о том, что необходимо внести предоплату за поездку в размере 10 рублей, перейдя по ссылке. Молодой человек согласился, ввел данные своей банковской карты. Затем в мобильном приложении студент увидел, что с его счета списали 50 тысяч рублей. Водитель и администратор сайта перестали выходить на связь.

- Всего 10 декабря в Воронежской области случилось десять мошенничеств, совершенных путем обмана и злоупотребления доверия. Общий ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям, карающим за мошенничества и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.