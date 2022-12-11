Воронежцы выиграли Кубок России по футзалу среди глухих спортсменов

Кубок России - у воронежцев! Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены стали победителями проходившего в Астрахани Кубка России по футзалу среди глухих спортсменов. Турнир продолжался около недели.

- В групповом этапе наши спортсмены сыграли с командами Санкт-Петербурга, Москвы, Дагестана и Новосибирской области. Подопечные Вячеслава Гутько одержали три победы и уступили лишь столичной команде со счетом 3:6. Но это не помешало занять им первое место в группе и пройти в следующий этап. Здесь воронежцы выиграли со счётом 6:4 у команды Самарской области, что позволило команде нашего региона стать обладателями Кубка, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

В этом турнире также участвовала сборная Беларуси. Так что победители определялись как в российском рейтинге, так и в международном. А здесь первое место заняли как раз гости из Беларуси. Они выиграли все встречи на турнире, как на групповом этапе, так и в борьбе за пьедестал. Они встречались в том числе со сборной Воронежской области, нанеся нашим спортсменам поражение со счетом 5:3.

С 10 декабря в Алуште стартуют сборы национальной команды России по футзалу среди глухих спортсменов. На берег Черного моря отправятся в том числе семеро воронежских спортсменов: Матвей Пономарев, Илья Росляков, Артем Радинский, Сергей Крикун, Давид Бородюков, Никита Страхов и Руслан Ибрагимов.