В Воронеже волонтеры спасли от обморожения заснувшего на остановке мужчину

В ночь с 5 на 6 декабря на остановке «Керамический завод» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» увидели дремавшего мужчину. Он был обут не по погоде. Поисковики позвонили 112 и дождались приезда скорой. Мужчину удалось спасти от обморожения.

Волонтеры оказались на улице не случайно. Уже третий год в морозные ночи они выходят в ночные патрули.

Поисковики призывают быть внимательнее к одиноким людям в позднее время суток. Это может быть ребенок с разряженным телефоном, который сел не на ту маршрутку и теперь у него нет денег, чтобы доехать домой. Или пожилой человек, который заблудился и не может найти дорогу. А может, не рассчитавший свои силы мужчина, прилегший на скамейку и задремавший.