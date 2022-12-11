В Воронежской области водитель «Хендая» врезался в ограждение дороги и попал в больницу

"Хендай" в аварии получил сильные повреждения. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Утром в субботу, 10 декабря, в Бобровском районе на 632 километре трассы «Дон» случилась авария.

- 38-летний житель Ростовской области, руливший автомобилем «Хендай-Дженезис», ехал со слишком большой скоростью для непростых погодных условий. В результате он потерял контроль над машиной и врезался в металлическое барьерное ограждение. Осколки, посыпавшиеся после удара на дорогу, повредили проезжавшую по ней в это время «Ладу-Ларгус». У «Хендая» после столкновения с ограждением разбит капот и крыло. Водителя иномарки отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.