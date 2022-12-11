В Воронежской области не будут запрещать фейерверки на Новый год

Фейерверки не запретят, но сильно увлекаться их запуском не стоит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области не собираются отменять фейерверки на Новый год. Власти уверены, что обстановка в нашем регионе спокойная. Потому и нет причин вводить какие-либо ограничения.

Надо сказать, что с начала СВО в Воронежской области, действительно, пока не было случаев ЧП, в которых были бы пострадавшие и уж тем более погибшие. Хочется, чтобы в этом плане ничего не поменялось. Хотя фейерверки, устраиваемые не на Новый год, а, скажем, в обычные выходные, сейчас выглядят совсем неуместными. Тем не менее любители их устроить находятся.

Между тем, в Курской области фейерверки на Новый год запретили, а на Белгородчине раздумывают, не последовать ли примеру соседей. Напомним, впрочем, что там ситуация гораздо более серьезная – регулярно случаются обстрелы приграничных сел, есть человеческие жертвы. Были случаи, когда снаряды долетали и до Белгорода.