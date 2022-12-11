Жителей Воронежской области снова предупредили о сильном ветре

Понедельник, 12 декабря, в некоторых районах Воронежской области явно не будет располагать к прогулкам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В понедельник, 12 декабря, с 9.00 до 18.00 на юге и востоке нашей области ветер может достигнуть скорости в 18-20 м/с. Ранее сообщали о такой же силе порывах до 18.00 11 декабря. Предупреждение, как это обычно бывает, ретранслировали сотрудники регионального ГУ МЧС. Работники спасательного ведомства призывают местных жителей к осторожности.

Надо сказать, что ветер в 20 м/с не просто вызывает мелкие неудобства, а может привести к повреждениям плохо закрепленных конструкций, старых деревьев и проводов. Но до урагана, который начинается при порывах в 50-60 м/с, конечно, очень далеко. Так что сильно пугаться не надо, но лучше держаться подальше от старых домов, деревьев и электрических столбов.