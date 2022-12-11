В Воронежской области зять заступился за тещу и получил удар ножом в живот

Пьяное застолье закончилось кровавой ссорой. Фото: из архива «КП»

В Грибановскую районную больницу утром в субботу, 10 декабря, попал 32-летний мужчина с ножевым ранением живота. О явно криминальной травме врачи сообщили в полицию. Сейчас медики борются за жизнь пациента.

Полицейские выяснили, что 10 декабря в 4.30 мужчина со своей женой гостил у тещи и ее 63-летнего сожителя. Застолье было со спиртным. После того, как все четверо выпили, 63-летний пенсионер начал проявлять агрессию ко своей даме сердца. Зять заступился за тещу. И получил от ее сожителя удар ножом в живот. Женщины вызвали скорую.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Неоднократно судимого мужчину задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.