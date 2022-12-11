Лидер воронежского Совета отцов потребовал отменить два концерта за пропаганду наркотиков и содомии

Руководитель «Совета отцов» Воронежской области Андрей Згонников, сам воспитывающий трех детей, высказался за отмену концертов группы 163ONMYNECK и хип-хоперши Hofmannita. Первый должен был пройти 10 декабря клубе «12» на улице Космонавта Комарова, 1а, второй запланирован на 26 января 2023 года в «Ауре».

- Эти авторы песен, режиссеры, продюсеры совершают диверсию против государственности и нашего народа. Убивают человечность в наших детях, - уверен Андрей Згонников.

Общественник призвал обратить внимание на деятельность этих групп сотрудников Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры.

Молодежная субкультура, в русле которой многие музыкальные коллективы в текстах своих так называемых песен пропагандируют употребление наркотиков и беспорядочные сексуальные отношения, много раз вызывали критику российских деятелей культуры. Что не мешает им продолжать свою деятельность, явно идущую не на пользу нравственному состоянию нашего общества.