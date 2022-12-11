Воронежская шахматистка выиграла детский Кубок России

Олеся Власова с Кубком России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Ярославской области прошли финальные турниры Детского Кубка России по шахматам. Среди девушек до 15 лет победила воронежская спортсменка Олеся Власова. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В финале турнира в этой группе имели право играть лишь восемь девушек со всей России. Для участия в нем нужно было успешно выступить на трех этапах Кубка страны в разных городах, то есть, быть там победителем или призером. В результате такого отбора случайных шахматисток в финальной части турнира не было.

Борьба в финале была очень напряженной. В последнем туре Олеся сыграла вничью с одной из конкуренток. Этого было недостаточно для первого места, но встреча двух других соперниц завершилась оптимальным итогом для Власовой. В результате Олеся вместе с Анастасией Косиновой из Новосибирской области и Зулейхой Хузиной из Татарстана, набрали 4,5 очка из 7. Но по личным встречам впереди оказалась наша спортсменка. Детский Кубок России приехал в Воронеж впервые!

Успешно выступила и другая воронежская шахматистка Анна Журова. Она выступала в восьмом туре Международного турнира юниоров в рамках шахматного фестиваля «Игра началась!». Соревнования проходили в Ханты-Мансийске. В нем участвовали сильнейшие спортсмены России и соседних стран.

В турнире девушек Анна Журова набрала 6 очков из 9 и заняла третье место из 10 участниц. По ходу турнира Аня постоянно шла в лидерах и могла рассчитывать на большее, но в последнем туре в упорнейшей борьбе проиграла победительнице турнира Мириам Мкртчян из Армении. Из российских спортсменок Журова уступила только пол-очка гроссмейстеру Лее Гарифуллиной.