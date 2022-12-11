Коронавирус в Воронежской области: заболели 92 человека, никто не умер

Число тяжелых случаев заболеваний коронавирусом за сутки возросло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили сведения о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро воскресенья, 11 декабря, заразились еще 92 жителя Воронежской области, 36 из них попали в больницы. Это немного меньше, чем на начало дня 10 декабря – тогда подхватили коронавирус 99 человек, 28 из них были госпитализированы. Захворавших опасной болезнью за все время пандемии в Воронежской области стало уже 469 608.

Снова не было умерших, как и ранее несколько суток подряд. Число жертв коронавируса в нашем регионе осталось неизменным – 8 594.

За сутки выздоровели еще 86 человек. Это намного больше, чем на утро 10 декабря, - тогда закрыли больничный 58 жителей Воронежской области.