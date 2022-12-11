СМИ: в Воронежской области разбился грузовик с гуманитарной помощью для военных: погиб детский врач

Фото с места ДТП. Фото: "Мой и твой Воронеж".

На трассе Воронеж-Острогожск утром в субботу, 10 декабря, случилась жуткая авария. Фото ее последствий разместили местные жители в соцсетях. На снимках видно, что от одной машины практически ничего не осталось.

В региональном ГУ МВД сообщили, что за комментариями по поводу аварии нужно обращаться в Министерство обороны. Это подтверждает информацию, распространенную несколькими СМИ о том, что разбившийся грузовик был военным и в нем везли гуманитарную помощь в зону СВО. Также есть данные, что произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью».

В соцсетях Набережных Челнов выражают соболезнования родным 38-летнего детского врача Николая Зотова. По данным СМИ, он ехал в грузовике, который вез гуманитарную помощь. Не исключено, что Николаем Зотовым список погибших в аварии людей не ограничивается.