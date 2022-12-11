В Воронежской области водитель «пятерки» врезался в дерево: погибла его пассажирка

Удар был таким сильным, что сломалось дерево. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 декабря, около 10 часов в Россошанском районе на 30 километре дороги «Богучар-Старая Калитва-Россошь» случилось ДТП с трагическими последствиями.

68-летний водитель «пятерки», местный житель, потерял контроль над машиной, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Пожилой мужчина получил травмы и попал в больницу. А его пассажирка, 59-летняя местная жительница, скончалась на месте ДТП. Полицейские выясняют, почему водитель не справился с управлением машиной.

Напомним, 10 декабря в 11.40 в Павловском районе 45-летняя женщина, рулившая «семеркой», устроила аварию с четырьмя машинами. В ней погибла она сама и ее 18-летний пассажир.