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НовостиСпорт11 декабря 2022 7:14

Воронежский «Буран» проиграл 11-й матч подряд – на этот раз пензенскому «Дизелю»

Дубль Михаила Кабата не принес «ураганным» ни одного очка
Юрий КОЗЛОВ
Хоккеисты "Дизеля" радуются своей третьей шайбе, которая оказалась победной.

Хоккеисты "Дизеля" радуются своей третьей шайбе, которая оказалась победной.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первая игра после отставки главного тренера (Анатолий Емелин, по официальной версии, ушел по семейным обстоятельствам) «Бурану» снова долгожданной победы не принесла. Впрочем, соперник входит в число лидеров ВХЛ. А до этого уровня «ураганным» сейчас очень далеко.

Счет в игре в Воронеже был открыт на 12-й минуте первого периода. Шайбу в ворота «Бурана» забросил Никита Свинцицкий, причем сделал он это, когда команда гостей находилась в меньшинстве. А на 23-й минуте Максим Игнатович использовал большинство - 2:0 в пользу «Дизеля». В середине второго периода «Буран» смог отыграть одну шайбу, отличился Михаил Кабат. Счет 2:1 продержался около семи минут. А затем Антон Ковалев снова довел преимущество гостей до двух шайб – 3:1. Впрочем, уже через полторы минуты воронежцы вновь сократили отставание в счете, дубль оформил Кабат. Однако большего «ураганным» достичь в этой игре не удалось.

- Тяжелый матч для нас, с одним из лидеров встречались. Я считаю, провели достойную игру, но до сих пор не можем разобраться, у нас то первый период провальный, то третий… Не хватает нам стабильности. В целом ребят поблагодарили за игру, в принципе все старались, и в общем-то могли уходить в овертайм, но где-то не сложилось у нас, - подвел итог игре и.о. главного тренера ХК «Буран» Денис Баев.

Следующий матч «Буран» проведет 12 декабря с воскресенским «Химиком». Команда из Подмосковья занимает шестое место с 41 очком. «Буран» же прочно обосновался на предпоследнем, 25-м, с 17-ю. Игра начнется в 19.00.