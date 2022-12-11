Воронежский «Буран» проиграл 11-й матч подряд – на этот раз пензенскому «Дизелю»

Хоккеисты "Дизеля" радуются своей третьей шайбе, которая оказалась победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первая игра после отставки главного тренера (Анатолий Емелин, по официальной версии, ушел по семейным обстоятельствам) «Бурану» снова долгожданной победы не принесла. Впрочем, соперник входит в число лидеров ВХЛ. А до этого уровня «ураганным» сейчас очень далеко.

Счет в игре в Воронеже был открыт на 12-й минуте первого периода. Шайбу в ворота «Бурана» забросил Никита Свинцицкий, причем сделал он это, когда команда гостей находилась в меньшинстве. А на 23-й минуте Максим Игнатович использовал большинство - 2:0 в пользу «Дизеля». В середине второго периода «Буран» смог отыграть одну шайбу, отличился Михаил Кабат. Счет 2:1 продержался около семи минут. А затем Антон Ковалев снова довел преимущество гостей до двух шайб – 3:1. Впрочем, уже через полторы минуты воронежцы вновь сократили отставание в счете, дубль оформил Кабат. Однако большего «ураганным» достичь в этой игре не удалось.

- Тяжелый матч для нас, с одним из лидеров встречались. Я считаю, провели достойную игру, но до сих пор не можем разобраться, у нас то первый период провальный, то третий… Не хватает нам стабильности. В целом ребят поблагодарили за игру, в принципе все старались, и в общем-то могли уходить в овертайм, но где-то не сложилось у нас, - подвел итог игре и.о. главного тренера ХК «Буран» Денис Баев.

Следующий матч «Буран» проведет 12 декабря с воскресенским «Химиком». Команда из Подмосковья занимает шестое место с 41 очком. «Буран» же прочно обосновался на предпоследнем, 25-м, с 17-ю. Игра начнется в 19.00.